نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

كتاب "فضائح عائلة ترامب" بالأسواق رسميا

Time منذ 49 دقيقة
Views 1502
كتاب "فضائح عائلة ترامب" بالأسواق رسميا

واشنطن (صدى):
قرر القضاء الأمريكي السماح بنشر كتاب "فضائح عائلة ترامب " ورفض الإعتراض القانوني عليه والذي تقدم به "روبرت " سقيق "ترامب " ضد ابنه اخيه" ماري ترامب " .

وبرر القاضي بولاية نيويورك الحكم بأنه لا جدوى بقبول الإعتراض إذ وصلت محتوياته لملايين القراء بعد الإهتمام الإعلامي به ، وان محاولة منع الكتاب من النشر لم تجتازالشرعية .

واحتفى الوسط الثقافي ومحامي ماري بالحكم مؤكدين انه رفع راية الحرية بالبلاد رغم الجدل المثار حول الكتاب .

وكان "روبرت " قد اعترض على الكتاب كونه أنه ينتهك اتفاق السرية الذي وقعته ماري ترامب لإنهاء معركة قضائية مع الرئيس وأشقائه ، إذ كانت تتهم "ماري " "ترامب " وأشقائه بنهم حرموهم من نصيبهم من التركة .

ويؤكد النقاد أن الكتاب يقدم صورة مدمرة للرئيس الأمريكي ، وتكشف فيه الكاتبه التي تحمل دكتوراه في علم النفس عن جوانب من حياه العائلة وجوانب نفسية للرئيس الأمريكي وتشير إلى بعض الأزمات كوباء كورونا واحداث العنصرية والكساد .

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
ابو عقيل : ارجع للفيديوهات القديمة من 77 م إلى 85 م لماجد عبدالله وشاهده بنفسك وتابع لياقته وسقوطه وضياعه للفرص امام المرمى بكثره .. ماجد لاعب محترم ويستاهل كل خير وله دور صحيح ولكن مشكلته التدخين بشراهة وقلة اللياقة ولم يستفيد منه المنتخب أصابته التي يشكو منها اكثر من مشاركاته . نقول لماجد ونعم الخلق والآدب ولكن هناك لاعبين ظهروا في فترة ثانيه قدموا للمنتخب مالم يقدمه ماجد ..
احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب

أخر الأخبار

إدمان شم رائحة البنزين قد يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة
إدمان شم رائحة البنزين قد يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة
Time منذ 51 ثانية Views 20
فرحة طفل بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا
فرحة طفل بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 124
الإطاحة بعصابة امتهنت النصب عبر الرسائل النصية وسرقة الحسابات البنكية بالرياض
الإطاحة بعصابة امتهنت النصب عبر الرسائل النصية وسرقة الحسابات البنكية بالرياض
Time منذ 3 دقائق Views 1083
شرطي أمريكي يصعق متظاهراً من أصول إفريقية
شرطي أمريكي يصعق متظاهراً من أصول إفريقية
Time منذ 4 دقائق Views 137
إصابة شابين إصابات خطيرة في حادث انقلاب مركبة بالباحة
إصابة شابين إصابات خطيرة في حادث انقلاب مركبة بالباحة
Time منذ 8 دقائق Views 1171
خطوات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية
خطوات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية
Time منذ 11 دقيقة Views 1099
انتحار عبر «فيس بوك»
انتحار عبر «فيس بوك»
Time منذ 12 دقيقة Views 202
سبب فسخ دجانيني عقده مع الأهلي
سبب فسخ دجانيني عقده مع الأهلي
Time منذ 13 دقيقة Views 1304
المملكة ومصر إلى الأمم المتحدة: «اتفاق تركيا والسراج معدوم الأثر قانونيًا»
المملكة ومصر إلى الأمم المتحدة: «اتفاق تركيا والسراج معدوم الأثر قانونيًا»
Time منذ 15 دقيقة Views 1294
إنذار وتغريم 13 موظفًا بإمارة نجران
إنذار وتغريم 13 موظفًا بإمارة نجران
Time منذ 17 دقيقة Views 1463