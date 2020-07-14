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وزارة الثقافة تؤجل مهرجان الجنادرية إلى الربع الأول من عام 2021 بسبب كورونا

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وزارة الثقافة تؤجل مهرجان الجنادرية إلى الربع الأول من عام 2021 بسبب كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الثقافة عن تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" إلى الربع الأول من عام 2021م، في حال كانت الظروف الصحية مواتية لحضور تجمعات بشرية كبيرة مثل التي يمتاز بها مهرجان شعبي بحجم مهرجان الجنادرية، وجاء التأجيل حرصاً على سلامة زوار المهرجان وتنفيذاً لقرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد ولحفظ أفراد المجتمع من تداعياته.

وكانت وزارة الثقافة قد حددت سابقاً شهر نوفمبر 2020م موعداً لإقامة أول دورة من مهرجان الجنادرية تتولى إدارتها الوزارة بعد قرار مجلس الوزراء رقم 645 المتضمن نقل مهمة إقامة وتنظيم المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.

وقد أعدت وزارة الثقافة رؤية لتطوير المحتوى الثقافي للدورة المقبلة من المهرجان تتضمن تقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تعكس عمق التراث الوطني، وذلك وفق خطة إستراتيجية تحسينية للمهرجان تستمر لثلاث سنوات، مستندة على سلسلة من اللقاءات وورش العمل المتعددة، مع خبراء ومثقفين، لتطوير المهرجان وإثرائه بمحتوى ثقافي متنوع يجعله منصة ثقافية دولية تستقطب الزوار من مختلف دول العالم، وبمستوى يعكس النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030.

وبموازاة ذلك، فقد استثمرت وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية في تطوير البنية التحتية لمهرجان الجنادرية وتحسينها من حيث الإنشاءات والتصاميم والمرافق، وذلك لمواءمة موقع المهرجان مع الرؤية الثقافية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، تتناغم فيها جودة المكان مع عمق المحتوى وثرائه.

وجاء قرار تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" من نوفمبر 2020م إلى الربع الأول من عام 2021م، في سياق التفاعل المستمر من قبل وزارة الثقافة مع التوجيهات الرسمية المتعلقة بجائحة فايروس كورونا المستجد، وحرصاً منها على تنظيم فعاليات ثقافية ناجحة تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان لمرتاديها، بهدف ضمان ظهور مهرجان الجنادرية بالمستوى الذي يليق به، بوصفه مهرجاناً وطنياً عريقاً يحظى بمعدل زيارات عالية من مختلف الجنسيات.

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أحدث التعليقات

زائر
بعض الناس ودك والله لو انه يسكت ولا يجعل من نفسه مسخره ومضحكه بعد هذا العمر .. اعتقد هذي العينات من الناس يفرحون اذا تم اقفال المساجد للاسف
واضح*** وصريح***
اليوم ماشفت له أي مشاركه، الله يستر عليك يا أخونا راعي الددسن. ههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافيه، لا يكون هذا أخونا راعي الددسن، الله يهديه، هههههههههههههههههه
هموس
ههههههههههههه عندكم كاس اسيا او نقول شخبار الضغط
عبدالرحمن سراج منشي
نحترم رأيك ولكن حتى رخام المسجد الحرام يداس بالارجل . وانت تطالب بالغاء الوضوء في المسجد , والمسافر وعابر السبيل أين يتوضأ . ؟؟؟ كلام غير ممكن تطبيقه في بلاد المسلمين , المهم حصنوا انفسكم من الامراض والوباء ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

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