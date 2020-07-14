نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض بأكثر من 200 مليون ريال

Time منذ 26 دقيقة
Views 1254
المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض بأكثر من 200 مليون ريال

الرياض (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهائها من تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا ودخولها حيز التشغيل مطلع الشهر المقبل من العام الجاري في مدينة الرياض، بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة أكثر من 43 ألف مستفيد، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة سلفًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكدت الشركة أن تنفيذها لهذه المشاريع بهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المائية والبيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، واتساع رقعة تغطية خدماتها المقدمة للمواطن والمقيم.

وأوضحت أن هذه المشروعات المنجزة تضمنت تنفيذ خطوط وشبكات وتوصيلات للمياه والصرف الصحي بإجمالي أطوال بلغت 178 كيلومترًا طوليًا، جاء نصيب المياه منها بعدد 7 مشاريع بطول 30 كيلومترًا طوليًا، وعدد 7 مشاريع للصرف الصحي بطول 148 كيلومترًا طوليًا، مؤكدة أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر في تعزيز ورفع القدرة التشغيلية لمنظومة خدمات المياه والخدمات البيئية في مدينة الرياض.

وبينت الشركة أن الأحياء المستفيدة من هذه المشاريع هي: أجزاء من أحياء العزيزية والدار البيضاء والربوة والروابي، وأجزاء من أحياء المونسية والندوة والخزامى والبديعة والنزهة والشهداء والروضة والسلي والمناخ والجزيرة والازدهار وجامعة الملك سعود والسويدي والمصانع والعريجاء، وأجزاء من الغنامية والحائر، مؤكدة أن عقدي تنفيذ شبكة صرف صحي بجزء من حي الخزامى وتنفيذ خطوط رئيسية غرب طريق صلبوخ تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني.

وتواصل الشركة بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية لمواكبة مؤشرات أدائها، وضمان تنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة بجودة عالية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
بعض الناس ودك والله لو انه يسكت ولا يجعل من نفسه مسخره ومضحكه بعد هذا العمر .. اعتقد هذي العينات من الناس يفرحون اذا تم اقفال المساجد للاسف
واضح*** وصريح***
اليوم ماشفت له أي مشاركه، الله يستر عليك يا أخونا راعي الددسن. ههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافيه، لا يكون هذا أخونا راعي الددسن، الله يهديه، هههههههههههههههههه
هموس
ههههههههههههه عندكم كاس اسيا او نقول شخبار الضغط
عبدالرحمن سراج منشي
نحترم رأيك ولكن حتى رخام المسجد الحرام يداس بالارجل . وانت تطالب بالغاء الوضوء في المسجد , والمسافر وعابر السبيل أين يتوضأ . ؟؟؟ كلام غير ممكن تطبيقه في بلاد المسلمين , المهم حصنوا انفسكم من الامراض والوباء ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

أخر الأخبار

وزارة الثقافة تؤجل مهرجان الجنادرية إلى الربع الأول من عام 2021 بسبب كورونا
وزارة الثقافة تؤجل مهرجان الجنادرية إلى الربع الأول من عام 2021 بسبب كورونا
Time منذ 7 دقائق Views 1199
خطوة ضرورية لحل مشكلة عدم قبول البصمة في "أبشر"
خطوة ضرورية لحل مشكلة عدم قبول البصمة في "أبشر"
Time منذ 11 دقيقة Views 1311
الإطاحة بتشكيل عصابي بعد أقل من 24 ساعة من سرقة كبايل بطريق الخواجات
الإطاحة بتشكيل عصابي بعد أقل من 24 ساعة من سرقة كبايل بطريق الخواجات
Time منذ 16 دقيقة Views 1289
وظيفة شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين
وظيفة شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين
Time منذ 20 دقيقة Views 1288
بالفيديو.. لحظة قفز سائق حافلة في الماء والكشف عن سبب تصرفه الجنوني
بالفيديو.. لحظة قفز سائق حافلة في الماء والكشف عن سبب تصرفه الجنوني
Time منذ 22 دقيقة Views 408
المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض بأكثر من 200 مليون ريال
المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض بأكثر من 200 مليون ريال
Time منذ 26 دقيقة Views 1254
أول إطلالة لـ "غادة عبدالرازق" مع زوجها في شهر العسل
أول إطلالة لـ "غادة عبدالرازق" مع زوجها في شهر العسل
Time منذ 26 دقيقة Views 1510
بالفيديو.. رجل يتخلى عن زوجته ويتركها في مستشفى بعد تعرضها لحادث
بالفيديو.. رجل يتخلى عن زوجته ويتركها في مستشفى بعد تعرضها لحادث
Time منذ 31 دقيقة Views 686
مسن يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها بمطرقة: "دماغها ناشفة وعنيدة"
مسن يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها بمطرقة: "دماغها ناشفة وعنيدة"
Time منذ 37 دقيقة Views 657
أضرار ارتداء البيجامة لوقت طويل
أضرار ارتداء البيجامة لوقت طويل
Time منذ 46 دقيقة Views 1356