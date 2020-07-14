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صور تكشف زيادة مياه الخزان خلف " سد النهضة " الأثيوبي

Time منذ ساعة
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صور تكشف زيادة مياه الخزان خلف " سد النهضة " الأثيوبي

أديس أبابا (صدى):
أظهرت، صور إلتقطتها الأقمار الصناعية، لزيادة مياه الخزان الكامن خلف "سد النهضة" الأثيوبي، والذي ترفض أديس أبابا التفاهم مع مصر والسودان على آليه لملئه، فيما أعلنت عن ملء السد هذا الشهر دون إتفاق مما يزيد حدة التوترات.

وعلق محلل “بمجموعة الأزمات الدولية” ويليام بأنه قد يكون الخزان المتضخم الذي التقطه القمر الصناعي “سينتينل -1” التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 9 يوليو (تموز) الحالي، من المحتمل أن يكون “تراكماً طبيعياً للمياه خلف السد” خلال موسم الأمطار.

وأضاف: “حتى الآن، على حد علمي، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا بالانتهاء من جميع أقسام البناء اللازمة لإكمال إغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في الخزان”، موضحا بأن الموعد الإثيوبي المعلن لبدء حجز المياه وملء الخزان هو منتصف الشهر الحالي، بالتزامن مع غمر موسم الأمطار النيل الأزرق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
غير صحيح . الامير فهد كبير جدا وكذلك أحمد . رحمهما الله
سعيد
الجرار ليس اردوغان بل اتباع اردوغان العربان
naeem
الحياء شعبه من الايمان
ابو يددددددر
لو الاعلامي عارف وغيره نقصولهم ريال واحد من حق بيع الكلام االي مسوينه كان قاتلو ووقفو الدنبا عشان حقهم والمسكين اللي ماكلين عليه ملايين ووعود كدابه يقوله مايصير خد حقك بالقانون شي عجيب
جنوبيه متفائله
الطب النفسي لا ينفع لحالات العين والسحر يا ناس افهموا العلاج النفسي راح يخدرجسم المريض فقط ومع الاستمرار يصير متبلد الاحساس

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