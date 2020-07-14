بالصور.. نفوق 400 فيلًا بعد انتشار فيروس غامض

جابورون (صدى):
تسبب فيروس غامض، في مقتل المئات من الأفيال في بوتسوانا بأفريقيا، حيث توفي أكثر من 350 فيلًا من مختلف الأعمار والجنس لأسباب غير معروفة، وأظهرت الصور الجوية انتشار جثثهم عبر دلتا أوكافانجو والأجزاء الشمالية الأخرى من البلاد.
وصرح الخبراء، أن الفيروس الذى أصاب الفيلة، فيل جديد يمكن أن يكون وراء ما أطلق عليه "كارثة " وسط جائحة فيروس كورونا العالمي، لافتين إلى أنه قد ينتشر إلى البشر؛ بينما لم يكن هناك جفاف في المنطقة، كما استبعد الصيد الجائر والجمرة الخبيثة كأسباب محتملة للوفاة ، ولكن السموم الأخرى - مثل السيانيد - يمكن أن تكون ممكنة.
وأوضح مدير الإنقاذ في الحديقة الوطنية الدكتور نيال ماكان: "من المهم للغاية استبعاد احتمال هذا العبور إلى الناس، "نعم ، إنها كارثة - ولكن من المحتمل أيضًا أن تكون أزمة صحية عامة، ويجب الآن أخذ عينات من البيئة بأكملها - النباتات والمياه والتربة لتحليلها".