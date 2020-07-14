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الإتصالات تطالب بإتاحة تطبيقي «توكلنا» و«تباعد» للمستخدمين بالمجان

Time منذ ساعة
Views 1609
الإتصالات تطالب بإتاحة تطبيقي «توكلنا» و«تباعد» للمستخدمين بالمجان

الرياض (صدى):
طالبت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي الهواتف الذكية بإستخدام تطبيقي "توكلنا" و" تباعد" بالمجان دون إحتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة المشغلين.

ويذكر بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة قد أطلقت تطبيق "توكلنا" الذي سيزود المستخدم بتحديثات عن وضعه الصحي بناء على إصابته أو حالة عزله أو مخالطته .

وأطلقت أيضا تطبيق "تباعد" الذي سيمكن من التحقق في حال مخالطت المستخدم لأحد المصابين بكورونا كما يمكن المصابين من تنبيه المخالطين.

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أحدث التعليقات

زائر
بعض الناس ودك والله لو انه يسكت ولا يجعل من نفسه مسخره ومضحكه بعد هذا العمر .. اعتقد هذي العينات من الناس يفرحون اذا تم اقفال المساجد للاسف
واضح*** وصريح***
اليوم ماشفت له أي مشاركه، الله يستر عليك يا أخونا راعي الددسن. ههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافيه، لا يكون هذا أخونا راعي الددسن، الله يهديه، هههههههههههههههههه
هموس
ههههههههههههه عندكم كاس اسيا او نقول شخبار الضغط
عبدالرحمن سراج منشي
نحترم رأيك ولكن حتى رخام المسجد الحرام يداس بالارجل . وانت تطالب بالغاء الوضوء في المسجد , والمسافر وعابر السبيل أين يتوضأ . ؟؟؟ كلام غير ممكن تطبيقه في بلاد المسلمين , المهم حصنوا انفسكم من الامراض والوباء ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

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