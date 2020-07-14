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خلاف عائلي يتحول لمواجهة دامية

Time منذ 14 ساعة
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خلاف عائلي يتحول لمواجهة دامية

مليكة فؤاد (صدى):
تطور خلاف عائلي إلى مواجهة دامية بإقيلم إزيلال المغربي والتي أدت إلى موت الضحية ، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه رغم محاولات إسعافه.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهم باقتراف الجريمة لم يكن سوى صهر الضحية (زوج ابنته)، البالغ من العمر 29 سنة، أب لطفلين، إذ اعتدى على والد زوجته باستعمال أداة حادة حتى الموت، إثر خلاف عائلي انتهى باقتراف جريمة قتل، بعدما انتابت القاتل موجة غضب عارم أفقدته التحكم في أعصابه، ووجه طعنات قاتلة للضحية وهروب القاتل .

وأرجعت مصادر أسباب الجريمة إلى خلاف بين الفاعل وصهره، الذي رفض عودة ابنته إلى بيت الزوجية، بعد أن غادرته إثر خلاف مع زوجها، الذي عنفها، وقررت عدم العودة إلى بيت الزوجية، بعد أن شعرت أنها مست في كرامتها، وتشبثت بطلاقها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماام ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. الحمد لله على شفائه . ســرى ســرى ســرى ســرى .😂.
الحكم
المتاجرون بالدين
ابو محمد 😎
مهابيل .. الكل مستعجل ويقول الحق لي ..
ابو محمد 😎
امواج عاتيه ...

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