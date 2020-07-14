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«حساب المواطن»: بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم لدفعة يوليو

Time منذ 33 دقيقة
Views 1420
«حساب المواطن»: بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم لدفعة يوليو

الرياض (صدى):
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32 ، دفعة يوليو 2020 .

وأكد حساب المواطن انه يمكن تقديم الإعتراض على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

بسيوني
ماجد لاعب لعيب أوئي ده ماحصلش حد زيه لدلؤتي
asd
للاسف الطب النفسي لدينا مهمش والناس تعتقد ان من يزور الطب النفسي مجنون وهذا خطأ الجنون من الامراض العقلية والمشاكل النفسية تندرج تحت الطب النفسي ولا علاقة لها بالجنون
أميره
ا‏أنا مثلها 20 ‏مرة بدون حل كل الحلول أملها بعيد لا حول ولا قوة الا بالله لا زواج ولا عمل ولا حياة وكل الشيوخ‏يطلبون فلوس عارف انه نصابين ‏اعتمد على حالي ‫في قراءت القران ولم استطيع ‏أدخل في ردت فعل لا استطيع أن اكمل القرآن و عوارض تبعدني عن القرآن مالي الا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه

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