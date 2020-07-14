بالصور.. الكشف عن مواصفات العاصمة الإدارية الجديدة بمصر "تعادل مساحة سنغافورة"

القاهرة (صدى):
تستعد الحكومة المصرية لإفتتاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تعادل مساحتها دولة سنغافورة وتتسع لـ 6.5 مليون مواطن وتعد نقلة نوعية على جميع المستويات الإقتصادية والحضارية والإجتماعية .
وتقترب مساحة العاصمة الإدارية المصرية من 4 أضعاف مساحة واشنطن وتضم حي حكومي مكون من 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان، ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء ومبنى جديد لوزارة الدفاع يسمى "الأوكتاغون " ، و25 حي سكني ، و40الف غرفة فندقية .
كما تضم العاصمة الجديدة احياء للأبراج ومنها اعلى برج في افريقيا وحي المال والأعمال للبنوك ومنطقة الأعمال المركزية وأكبر مسجد في مصر والثاني على مستوى العالم بعد مسجد الحرمين الشريفين بجانب أكبر كنيسةفي المنطقة ، وغيرها من الوحدات والمرافق الهامة .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح قبل يومين المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات والذي يعد نقلة حضارية لتحويل العشوائيات إلى عمائر مجهزة بالمفروشات .