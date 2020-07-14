نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

سر دعوة «السديري» لإزالة الموكيت من المساجد واستبداله بالسيراميك

Time منذ 39 دقيقة
Views 1765
سر دعوة «السديري» لإزالة الموكيت من المساجد واستبداله بالسيراميك

الرياض (صدى):
دعا الكاتب مشعل السديري لإزالة الموكيت من جميع المساجد والإكتفاء بالسيراميك كأحد الإجراءات الضرورية في مواجهة العدوى .

وأكد " السديري " في مقاله بالشرق الأوسط ان هذا الإجراء سيجبر المصلين على الإلتزام بإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم ، قائلاً : موكيت المساجد مهما كان تنظيفه فإنه أكبر حاضنة ومفرخة للجراثيم بسبب عشرات الأقدام المشكوك في نظافتها أو الأقدام التي رائحتها تزكم الأنوف من شدة قذارتها ، كما ان تنظيف السيراميك وتعقيمه لن يستغرق نصف ساعة ويسهل تكراره .

وقال "السديري " : لماذا نذهب بعيداً وساحة الطواف بالمسجد الحرام، والساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف، كلها مفروشة بالرخام النظيف المعقّم، ويؤدي الناس فروضهم عليه ولم نسمع أن ركبهم قد تكسرت .

ومع ذلك فقد نبه "السديري " بإلغاء الوضوء في المساجد نظراً لإعتماد الكثيرين على تجفيف أقدامهم بالمشي على الموكيت بينما سيتسببون بذلك في مصائب قائلاً " سوف يتزحلق هؤلاء البعض ويتكرفسون على أرنبات أنوفهم، ونصبح في هذه الحالة بدلاً من أن نكحلها عميناها ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

بسيوني
ماجد لاعب لعيب أوئي ده ماحصلش حد زيه لدلؤتي
asd
للاسف الطب النفسي لدينا مهمش والناس تعتقد ان من يزور الطب النفسي مجنون وهذا خطأ الجنون من الامراض العقلية والمشاكل النفسية تندرج تحت الطب النفسي ولا علاقة لها بالجنون
أميره
ا‏أنا مثلها 20 ‏مرة بدون حل كل الحلول أملها بعيد لا حول ولا قوة الا بالله لا زواج ولا عمل ولا حياة وكل الشيوخ‏يطلبون فلوس عارف انه نصابين ‏اعتمد على حالي ‫في قراءت القران ولم استطيع ‏أدخل في ردت فعل لا استطيع أن اكمل القرآن و عوارض تبعدني عن القرآن مالي الا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه

أخر الأخبار

موقف الموظف حال مخالفة صاحب العمل لشروط العمل وظروفه
موقف الموظف حال مخالفة صاحب العمل لشروط العمل وظروفه
Time منذ دقيقة Views 1040
بالصور.. الكشف عن مواصفات العاصمة الإدارية الجديدة بمصر "تعادل مساحة سنغافورة"
بالصور.. الكشف عن مواصفات العاصمة الإدارية الجديدة بمصر "تعادل مساحة سنغافورة"
Time منذ 8 دقائق Views 1284
شاهد.. لحظة إيقاف قائد مركبة عرض حياة أطفاله للخطر بالرياض
شاهد.. لحظة إيقاف قائد مركبة عرض حياة أطفاله للخطر بالرياض
Time منذ 11 دقيقة Views 1391
تعرف على نظام التستر التجاري الجديد
تعرف على نظام التستر التجاري الجديد
Time منذ 14 دقيقة Views 1339
شاهد.. سوسن هارون تثير الجدل بعملية تجميل جديدة
شاهد.. سوسن هارون تثير الجدل بعملية تجميل جديدة
Time منذ 24 دقيقة Views 1239
خلاف عائلي يتحول لمواجهة دامية
خلاف عائلي يتحول لمواجهة دامية
Time منذ 30 دقيقة Views 1221
«حساب المواطن»: بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم لدفعة يوليو
«حساب المواطن»: بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم لدفعة يوليو
Time منذ 33 دقيقة Views 1419
صورة نادرة للفنان محمد عبده في الأهرامات
صورة نادرة للفنان محمد عبده في الأهرامات
Time منذ 36 دقيقة Views 778
سر دعوة «السديري» لإزالة الموكيت من المساجد واستبداله بالسيراميك
سر دعوة «السديري» لإزالة الموكيت من المساجد واستبداله بالسيراميك
Time منذ 39 دقيقة Views 1765
قرقاش: الإمارات تدعو لإيقاف فوري لإطلاق النار في ليبيا
قرقاش: الإمارات تدعو لإيقاف فوري لإطلاق النار في ليبيا
Time منذ 44 دقيقة Views 1447