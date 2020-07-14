سر دعوة «السديري» لإزالة الموكيت من المساجد واستبداله بالسيراميك

الرياض (صدى):
دعا الكاتب مشعل السديري لإزالة الموكيت من جميع المساجد والإكتفاء بالسيراميك كأحد الإجراءات الضرورية في مواجهة العدوى .
وأكد " السديري " في مقاله بالشرق الأوسط ان هذا الإجراء سيجبر المصلين على الإلتزام بإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم ، قائلاً : موكيت المساجد مهما كان تنظيفه فإنه أكبر حاضنة ومفرخة للجراثيم بسبب عشرات الأقدام المشكوك في نظافتها أو الأقدام التي رائحتها تزكم الأنوف من شدة قذارتها ، كما ان تنظيف السيراميك وتعقيمه لن يستغرق نصف ساعة ويسهل تكراره .
وقال "السديري " : لماذا نذهب بعيداً وساحة الطواف بالمسجد الحرام، والساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف، كلها مفروشة بالرخام النظيف المعقّم، ويؤدي الناس فروضهم عليه ولم نسمع أن ركبهم قد تكسرت .
ومع ذلك فقد نبه "السديري " بإلغاء الوضوء في المساجد نظراً لإعتماد الكثيرين على تجفيف أقدامهم بالمشي على الموكيت بينما سيتسببون بذلك في مصائب قائلاً " سوف يتزحلق هؤلاء البعض ويتكرفسون على أرنبات أنوفهم، ونصبح في هذه الحالة بدلاً من أن نكحلها عميناها ".