بالفيديو.. الطفل السوري المغتصب يروي مأساته في أول ظهور له

دمشق (صدى):
في أول ظهور علنى له ، كشف الطفل السورى الذي تعرض للإغتصاب في لبنان وهزت قضيته الرأي العام عن تفاصيل المأساه .
وقال الطفل " محمد " 13 " في لقاء ببرنامج " مع طوني خليفة "انه ما حكى لوالدته ما كان يحدث له لأن هؤلاء المجرمين هددوه بالقتل وكانوا يضربونه كلما وجدوه بالشارع .
كما أكد ان والده تركهم وانفصل عن والدته ، قائلاً : تركنا وما بيتعرف علينا… هو مش بيي… تركنا ولا بيدق بيسأل عني .
وأشارت الأم انها كانت تحاول ان تجمع بين دور الأب والأم وان تأهيل الطفل وإنقاذه من حالته النفسية من أصعب الأمور على الإطلاق .
وكانت قضية الطفل قد أثارت جدل كبير في الرأي العام بلبنان حيث ظهر الطفل في مقطع فيديو صادم وهو يجري من الشباب المجرمين الذين طاردوه لتكرار اغتصابه ، وتم القبض على احدهم .
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