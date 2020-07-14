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بالفيديو.. الطفل السوري المغتصب يروي مأساته في أول ظهور له

Time منذ 13 ساعة
Views 3218
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بالفيديو.. الطفل السوري المغتصب يروي مأساته في أول ظهور له

دمشق (صدى):
في أول ظهور علنى له ، كشف الطفل السورى الذي تعرض للإغتصاب في لبنان وهزت قضيته الرأي العام عن تفاصيل المأساه .

وقال الطفل " محمد " 13 " في لقاء ببرنامج " مع طوني خليفة "انه ما حكى لوالدته ما كان يحدث له لأن هؤلاء المجرمين هددوه بالقتل وكانوا يضربونه كلما وجدوه بالشارع .

كما أكد ان والده تركهم وانفصل عن والدته ، قائلاً : تركنا وما بيتعرف علينا… هو مش بيي… تركنا ولا بيدق بيسأل عني .

وأشارت الأم انها كانت تحاول ان تجمع بين دور الأب والأم وان تأهيل الطفل وإنقاذه من حالته النفسية من أصعب الأمور على الإطلاق .

وكانت قضية الطفل قد أثارت جدل كبير في الرأي العام بلبنان حيث ظهر الطفل في مقطع فيديو صادم وهو يجري من الشباب المجرمين الذين طاردوه لتكرار اغتصابه ، وتم القبض على احدهم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماام ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. الحمد لله على شفائه . ســرى ســرى ســرى ســرى .😂.
الحكم
المتاجرون بالدين
ابو محمد 😎
مهابيل .. الكل مستعجل ويقول الحق لي ..
ابو محمد 😎
امواج عاتيه ...

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