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هواتف آبل وسامسونج القادمة بدون شواحن أو كابل

Time منذ ساعة
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هواتف آبل وسامسونج القادمة بدون شواحن أو كابل

وكالات (صدى):
أشارت تسريبات بأن شركتي آبل وسامسونج تستعدان لبيع الهواتف الذكية – مثل آيفون 12 و(Galaxy 2021) – بدون شاحن أو كابل في الصندوق، حيث من المحتمل أن تطلب منك هذه الشركات شراء شاحن منفصل أو استخدام الشاحن الموجود لديك بالفعل في منزلك، لكن قد يكون هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

واوضحت التسريبات بأن سامسونغ قد تتخلى عن الشاحن والسماعات في أجهزتها القادمة في عام 2021. ووفقًا للإحصاءات التي قدمها البرلمان الأوروبي، يولد العالم 50 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية كل عام.

وتابعت التسريبات بأنه يجب أن تضع في الحسبان أن الهواتف الذكية من المحتمل أن تصبح بلا منفذ في المستقبل القريب، حيث أشارت مجموعة متنوعة من الشائعات إلى أن جهاز آيفون في عام 2021 قد يكون أول جهاز من آبل لا يحوي على منافذ.

وتابعت بأنه سيتعين عليك استخدام الشحن اللاسلكي لتتمكن من شحن جهازك، ولن يكون هناك خيار لسماعة الرأس عبر كابل (Lightning)، وسواءً كنت تعتقد أن هذه فكرة جيدة أم لا، فهذا سؤال مختلف تمامًا، ولكن قد يكون هذا هو السبب وراء خيار آبل وسامسونغ التخلص من أجهزة الشحن الآن، وقد لا يكون.

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أحدث التعليقات

بسيوني
ماجد لاعب لعيب أوئي ده ماحصلش حد زيه لدلؤتي
asd
للاسف الطب النفسي لدينا مهمش والناس تعتقد ان من يزور الطب النفسي مجنون وهذا خطأ الجنون من الامراض العقلية والمشاكل النفسية تندرج تحت الطب النفسي ولا علاقة لها بالجنون
أميره
ا‏أنا مثلها 20 ‏مرة بدون حل كل الحلول أملها بعيد لا حول ولا قوة الا بالله لا زواج ولا عمل ولا حياة وكل الشيوخ‏يطلبون فلوس عارف انه نصابين ‏اعتمد على حالي ‫في قراءت القران ولم استطيع ‏أدخل في ردت فعل لا استطيع أن اكمل القرآن و عوارض تبعدني عن القرآن مالي الا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه

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