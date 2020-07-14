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«الشورى» يطالب هيئة الكهرباء بربط الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنظومة التوزيع

Time منذ 51 دقيقة
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«الشورى» يطالب هيئة الكهرباء بربط الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنظومة التوزيع

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

وقال مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الثلاثاء، أنه على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

وأكد المجلس أنه على الهيئة الإسراع في إصدار نظام الكهرباء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي ، وتفعيل حوكمة القطاع وحفظ حقوق المستهلك والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030، فضلًا عن تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها.

‏وفي سياق متصل، أشار "الشورى" إلى أن على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج متابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

بسيوني
ماجد لاعب لعيب أوئي ده ماحصلش حد زيه لدلؤتي
asd
للاسف الطب النفسي لدينا مهمش والناس تعتقد ان من يزور الطب النفسي مجنون وهذا خطأ الجنون من الامراض العقلية والمشاكل النفسية تندرج تحت الطب النفسي ولا علاقة لها بالجنون
أميره
ا‏أنا مثلها 20 ‏مرة بدون حل كل الحلول أملها بعيد لا حول ولا قوة الا بالله لا زواج ولا عمل ولا حياة وكل الشيوخ‏يطلبون فلوس عارف انه نصابين ‏اعتمد على حالي ‫في قراءت القران ولم استطيع ‏أدخل في ردت فعل لا استطيع أن اكمل القرآن و عوارض تبعدني عن القرآن مالي الا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه

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