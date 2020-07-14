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وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (" Linkedin)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال إدارة المشاريع، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض.

وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع أول: - درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) أو (P30) شهادة إدارة مكاتب المشاريع أو الشهادة الاحترافية في إدارة المخاطر (RMP)، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدث وكتابة).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المشاريع، يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية؛ بينما تحتاج إلى كبير مدراء المشاريع: - درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) أو (P30) شهادة إدارة مكاتب المشاريع أو الشهادة الاحترافية في إدارة المخاطر (RMP) - إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدث وكتابة)،خبرة لا تقل عن 7 سنوات في إدارة المشاريع، يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/ 11 / 23 هـ الموافق، 2020 / 07 / 14 م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع ضرورة كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

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أحدث التعليقات

بسيوني
ماجد لاعب لعيب أوئي ده ماحصلش حد زيه لدلؤتي
asd
للاسف الطب النفسي لدينا مهمش والناس تعتقد ان من يزور الطب النفسي مجنون وهذا خطأ الجنون من الامراض العقلية والمشاكل النفسية تندرج تحت الطب النفسي ولا علاقة لها بالجنون
أميره
ا‏أنا مثلها 20 ‏مرة بدون حل كل الحلول أملها بعيد لا حول ولا قوة الا بالله لا زواج ولا عمل ولا حياة وكل الشيوخ‏يطلبون فلوس عارف انه نصابين ‏اعتمد على حالي ‫في قراءت القران ولم استطيع ‏أدخل في ردت فعل لا استطيع أن اكمل القرآن و عوارض تبعدني عن القرآن مالي الا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه

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