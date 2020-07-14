البندق يتسبب في وفاة عروس في ليلة زفافها

موسكو (صدى):
سقطت عروس في ليلة زفافها جثة هامدة، بعد إصابتها بحساسية البندق، في الوقت الذي غمرت السعادة قلبها.
وبدأت القصة من حفل العروس "ألكسندرا إيروخوفا" صاحبة الـ 25 عامًا، كانت في قصر Tsaritsyno الفخم في موسكو، وفي أثناء تناول العشاء؛ أصيبت برد فعل تحسسي إثر تناولها الحلوى التي تحتوي على مكسرات، وصدر عن العروس رد فعل شديد عندما كانت تتناول الحلوى في الوجبة، بينما هرع الضيوف لمساعدتها حيث بدأت تختنق على المائدة.
وتم استدعاء سيارة إسعاف لمساعدة العروس المتعثرة، ووصل فريق إنعاش إلى قاعة الزفاف ولكنه لم يتمكن من إنقاذها، حيث قال الأطباء إنها عانت من "صدمة الحساسية" التي يعتقد أنها تسببها حساسية من البندق، والتي تعاني منها منذ طفولتها.