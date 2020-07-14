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شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1726
شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة البحر الأحمر للتطوير باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة الدبلوم فأعلى في عدد من التخصصات .

وأبانت الشركة ان الوظائف في مقر المشروع السياحي ، وهي كالتالي :

1- مدير أول الصحة والسلامة والبيئة ويُشترط : شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو مجال ذا صلة .

2- المدير المساعد التجاري ويُشترط : شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح الآن ،ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

بسيوني
ماجد لاعب لعيب أوئي ده ماحصلش حد زيه لدلؤتي
asd
للاسف الطب النفسي لدينا مهمش والناس تعتقد ان من يزور الطب النفسي مجنون وهذا خطأ الجنون من الامراض العقلية والمشاكل النفسية تندرج تحت الطب النفسي ولا علاقة لها بالجنون
أميره
ا‏أنا مثلها 20 ‏مرة بدون حل كل الحلول أملها بعيد لا حول ولا قوة الا بالله لا زواج ولا عمل ولا حياة وكل الشيوخ‏يطلبون فلوس عارف انه نصابين ‏اعتمد على حالي ‫في قراءت القران ولم استطيع ‏أدخل في ردت فعل لا استطيع أن اكمل القرآن و عوارض تبعدني عن القرآن مالي الا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه

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