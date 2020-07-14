شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة البحر الأحمر للتطوير باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة الدبلوم فأعلى في عدد من التخصصات .
وأبانت الشركة ان الوظائف في مقر المشروع السياحي ، وهي كالتالي :
1- مدير أول الصحة والسلامة والبيئة ويُشترط : شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو مجال ذا صلة .
2- المدير المساعد التجاري ويُشترط : شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح الآن ،ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .