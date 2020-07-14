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تقارير بحرينية: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم فحص «كورونا»

Time منذ 26 دقيقة
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تقارير بحرينية: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم فحص «كورونا»

المنامة (صدى):
كشفت تقارير بوزارة الصحة البحرينية، بأنه تم إعفاء القادمين إلى البحرين عبر جسر الملك فهد من الإلزام بفحص فيروس "كورونا"، مبيناً أن القرار يشمل جميع مواطني دول الخليج القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

وأوضحت التقارير بأنه فيما يتعلق بمؤسسة جسر الملك فهد ، بأن الوزارة لم تصدر أي قرار أو إجراء جديد بشأن القادمين إلى البلاد عبر الجسر.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت إلزام جميع المسافرين القادمين إليها عبر مطار البحرين الدولي اعتباراً من 21 يوليو الجاري بإجراء فحص لفيروس "كورونا" عند وصولهم، على أن يتحمل المسافر نفقات الفحص، والخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وتحمل نفقات فحص نهاية الحجر الصحي البالغ قدرها 30 دينارا بحرينيا.

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أحدث التعليقات

يوسف بن تاشفين
و الثنيان مايحل ولاهدف في اسيا 88
ابو عمار
بما ان اهلها راضين فلا تتدخلو في حياتهم واتركوها تعلن عن ما تريد
احمد
الصحيح انه لايضحي نهائيا
زائر
أبو صالح : الخطأ : سوأل ........ الصواب : سؤال : انك ........................ : إنك : الا ....................... : إلا : الى .......................... : إلى : صياغه ................... : صياغة : ضعيفه ................... : ضعيفة : اخطاء ..................... : أخطاء : بالجمله .................... : بالجملة لا تفتش يا أبا صالح
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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