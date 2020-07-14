تقارير بحرينية: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم فحص «كورونا»

المنامة (صدى):
كشفت تقارير بوزارة الصحة البحرينية، بأنه تم إعفاء القادمين إلى البحرين عبر جسر الملك فهد من الإلزام بفحص فيروس "كورونا"، مبيناً أن القرار يشمل جميع مواطني دول الخليج القادمين عبر مطار البحرين الدولي.
وأوضحت التقارير بأنه فيما يتعلق بمؤسسة جسر الملك فهد ، بأن الوزارة لم تصدر أي قرار أو إجراء جديد بشأن القادمين إلى البلاد عبر الجسر.
وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت إلزام جميع المسافرين القادمين إليها عبر مطار البحرين الدولي اعتباراً من 21 يوليو الجاري بإجراء فحص لفيروس "كورونا" عند وصولهم، على أن يتحمل المسافر نفقات الفحص، والخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وتحمل نفقات فحص نهاية الحجر الصحي البالغ قدرها 30 دينارا بحرينيا.