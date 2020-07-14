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أرامكو تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

Time منذ ساعتين
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أرامكو تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

الرياض (صدى):
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية - اليوم، عن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لديها، في خطوة من شأنها أن تسهم في دعم وإحكام التكامل في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتقوية موقع الشركة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المالي وتوفر القيمة ودفع عجلة النمو عالميًا.

ومن المقرر أن يضم نموذج تشغيل القطاع أربع وحدات أعمال تجارية هي: وحدة الوقود تشمل " التكرير، والتجارة، والتجزئة، وزيوت التشحيم " ووحدة الكيميائيات، ووحدة الطاقة الكهربائية، ووحدة خطوط الأنابيب والتوزيع والفُرض، وستتلقى هذه الوحدات المساندة من ثلاثة مستويات إدارية هي: التصنيع، والإستراتيجية والتسويق، وشؤون الشركات التابعة لأرامكو السعودية.

وتأتي عملية إعادة التنظيم هذه في إطار تعزيز فعالية وكفاءة أصول قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة، دون إحداث تغييرٍ جوهري في الهيكل التنظيمي لأعمال القطاع.

وعبر النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية عبدالعزيز القديمي، عن تفاؤله بإطلاق نموذج التشغيل الجديد الذي نسعى من خلاله للارتقاء بانسيابية أعمالنا وأن يعزز مكانتنا كشركة عالمية كبرى في مجال الطاقة والبتروكيميائيات"، مؤكدًا أن تطبيق هذا النموذج الجديد يمثل خطوة في إطار إستراتيجية أرامكو السعودية لتطوير قطاع عالمي متكامل للتكرير والمعالجة والتسويق من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تحقيق أكبر قيمة ممكنة في مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

وستُمكّن إعادة التنظيم، المتوقع تنفيذها بنهاية العام الجاري، أرامكو السعودية من تعزيز مكانتها الرائدة في مجالات السلامة، والاستدامة، والكفاءة، والموثوقية.

يذكر أن أرامكو السعودية تمتلك قطاعًا عالميًا للتكرير والمعالجة والتسويق تتوفر له مقومات التكامل الإستراتيجي، فضلًا عن ارتكازه على مكانة الشركة وقدرتها التنافسية في قطاع التنقيب والإنتاج.

كما تتمحور إستراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة حول توفر فرص النمو عبر مراحل سلسلة المواد الهيدروكربونية لتمكين الشركة من تنمية مصادر أرباحها، ومنحها المرونة الكافية التي تمكّنها من مواجهة تقلبات أسعار النفط والاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات البتروكيميائية.

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أحدث التعليقات

بسيوني
ماجد لاعب لعيب أوئي ده ماحصلش حد زيه لدلؤتي
asd
للاسف الطب النفسي لدينا مهمش والناس تعتقد ان من يزور الطب النفسي مجنون وهذا خطأ الجنون من الامراض العقلية والمشاكل النفسية تندرج تحت الطب النفسي ولا علاقة لها بالجنون
أميره
ا‏أنا مثلها 20 ‏مرة بدون حل كل الحلول أملها بعيد لا حول ولا قوة الا بالله لا زواج ولا عمل ولا حياة وكل الشيوخ‏يطلبون فلوس عارف انه نصابين ‏اعتمد على حالي ‫في قراءت القران ولم استطيع ‏أدخل في ردت فعل لا استطيع أن اكمل القرآن و عوارض تبعدني عن القرآن مالي الا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه

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