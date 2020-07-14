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«التأمينات» تطالب المنشآت بخفض نسبة السعوديين المدعومين

Time منذ ساعتين
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«التأمينات» تطالب المنشآت بخفض نسبة السعوديين المدعومين

الرياض (صدى):
طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، المنشآت الأقل تضررا من فيروس كورونا، بخفض نسبة السعوديين المدعومين قبل 15 أغسطس القادم، متوعدة المخالفين بإلغاء طلب التعويض الخاص بهم في حال عدم الإلتزام.

وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المصنفة كـ"أقل ضرراً" ستتحمل دفع كامل أجور الموظفين واشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، مردفة بأن نسبة الدعم للمنشآت "الأكثر تضرراً" ستصل إلى 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين، و50% للمنشآت "الأقل تضرراً".

وأشارت إلى أن المنشآت الأكثر تضرراً التي ستبقى نسبة السعوديين المدعومين فيها 70% من إجمالي العاملين السعوديين هي أنشطة "الإقامة، وكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية، النقل الجوي، الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه، الإبداع والفنون، أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى".

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أحدث التعليقات

بسيوني
ماجد لاعب لعيب أوئي ده ماحصلش حد زيه لدلؤتي
asd
للاسف الطب النفسي لدينا مهمش والناس تعتقد ان من يزور الطب النفسي مجنون وهذا خطأ الجنون من الامراض العقلية والمشاكل النفسية تندرج تحت الطب النفسي ولا علاقة لها بالجنون
أميره
ا‏أنا مثلها 20 ‏مرة بدون حل كل الحلول أملها بعيد لا حول ولا قوة الا بالله لا زواج ولا عمل ولا حياة وكل الشيوخ‏يطلبون فلوس عارف انه نصابين ‏اعتمد على حالي ‫في قراءت القران ولم استطيع ‏أدخل في ردت فعل لا استطيع أن اكمل القرآن و عوارض تبعدني عن القرآن مالي الا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوه

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