سقطات فاضحة لـ «الجزيرة» العميلة حول قضية بي أر شيتي وعلاقتها بالإمارات

ماجد القزيز (صدى):
تواصل قناة الجزيرة القطرية إعلامها الكيدي الموجه لخدمة سياستها التخريبية في المنطقة .
واستلمت " الجزيرة " هذه المرة قضية رجل الأعمال الهندي بي أر شيتي المقيم في الإمارات لمحاولة ضرب الإستثمار الأجنبي في الإمارات وتشويه سمعة الدولة عبر برنامجها اللامهني "ماخفي أعظم " .
وكشف تناول البرنامج عن عدة سقطات تؤكد الأهداف الخبيئة ، فتارة تحاول إلصاق تهمة الرجل الهندي بالإمارات رغم أن قضيته منظورة ببورصة لندن بطلب من الجهات الإماراتية ، وتارة تحاول تصويره بأنه هارب بأموال ضخمة رغم ان أصول أعماله الثابتة والطائلة في الإمارات ويمكن الحجر عليها .
والأكثر غرابة هو مناقضة التقارير الرسمية إذ يؤكد تقرير بلومبيرج ان ديون الرجل 2.4 مليار دولار بينما تضخمها الجزيرة إلى أكثر من 7 مليار دولار .
ويأتي ذلك على الرغم من إن قضية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وبنك باركليز البريطاني لازالت مطروحة امام الرأي العام في بريطانيا والعالم غير ان الجززيرة تتجاهلها .
والمثير للدهشة هو إقحام احداث 11 سبتمبر في البرنامج بلا مناسبة ولا رابط في تقليل كبير لعقول المشاهدين ووضوح لغاية البرنامج الخبيثة الذي يفتقد لأدنى درجات المهنية .