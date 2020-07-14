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سقطات فاضحة لـ «الجزيرة» العميلة حول قضية بي أر شيتي وعلاقتها بالإمارات

Time منذ 58 دقيقة
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سقطات فاضحة لـ «الجزيرة» العميلة حول قضية بي أر شيتي وعلاقتها بالإمارات

ماجد القزيز (صدى):
تواصل قناة الجزيرة القطرية إعلامها الكيدي الموجه لخدمة سياستها التخريبية في المنطقة .

واستلمت " الجزيرة " هذه المرة قضية رجل الأعمال الهندي بي أر شيتي المقيم في الإمارات لمحاولة ضرب الإستثمار الأجنبي في الإمارات وتشويه سمعة الدولة عبر برنامجها اللامهني "ماخفي أعظم " .

وكشف تناول البرنامج عن عدة سقطات تؤكد الأهداف الخبيئة ، فتارة تحاول إلصاق تهمة الرجل الهندي بالإمارات رغم أن قضيته منظورة ببورصة لندن بطلب من الجهات الإماراتية ، وتارة تحاول تصويره بأنه هارب بأموال ضخمة رغم ان أصول أعماله الثابتة والطائلة في الإمارات ويمكن الحجر عليها .

والأكثر غرابة هو مناقضة التقارير الرسمية إذ يؤكد تقرير بلومبيرج ان ديون الرجل 2.4 مليار دولار بينما تضخمها الجزيرة إلى أكثر من 7 مليار دولار .

ويأتي ذلك على الرغم من إن قضية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وبنك باركليز البريطاني لازالت مطروحة امام الرأي العام في بريطانيا والعالم غير ان الجززيرة تتجاهلها .

والمثير للدهشة هو إقحام احداث 11 سبتمبر في البرنامج بلا مناسبة ولا رابط في تقليل كبير لعقول المشاهدين ووضوح لغاية البرنامج الخبيثة الذي يفتقد لأدنى درجات المهنية .

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أحدث التعليقات

يوسف بن تاشفين
و الثنيان مايحل ولاهدف في اسيا 88
ابو عمار
بما ان اهلها راضين فلا تتدخلو في حياتهم واتركوها تعلن عن ما تريد
احمد
الصحيح انه لايضحي نهائيا
زائر
أبو صالح : الخطأ : سوأل ........ الصواب : سؤال : انك ........................ : إنك : الا ....................... : إلا : الى .......................... : إلى : صياغه ................... : صياغة : ضعيفه ................... : ضعيفة : اخطاء ..................... : أخطاء : بالجمله .................... : بالجملة لا تفتش يا أبا صالح
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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