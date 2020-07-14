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رجل يروي تفاصيل صادمة في جريمة قتله لابنه

Time منذ 16 ساعة
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رجل يروي تفاصيل صادمة في جريمة قتله لابنه

خالد الظفيري (صدى):
اعترف أب كويتي، بتفاصيل صادمة حول طريقة قتل ابنه والأسباب التي دفعته لفعل ذلك؛ حيث قال أن خلافا ونقاشا وقع بينه وبين ابنه قبيل ارتكاب الجريمة التي أبدى ندمه عليها لاحقا.

وأوضح الأب مرتكب الواقعة أن نقاشه مع ابنه كان بسبب تصرفات غير مقبولة ومزعجة صادرة من الابن تجاه الأسرة والجيران، ليفاجأ برفض وصراخ من قبل ابنه ذي الثلاثين عاما أثناء النقاش؛ ليتسبب تصرفه في دفع والده لمطالبته بالنطق بالشهادة قبل أن يُخرج سلاحه ويرميه بعدة رصاصات من مسدسه الذي تعطل فجأة.

ولم يكتف الأب بذلك ولكنه أحضر سلاحًا آخرًا من الطابق العلوي ليواصل الطلقات على ابنه حتى أرداه قتيلا على الفور؛ فيما تم القبض عليه وأقر بقتله لابنه وقام بتسليم السلاح للأجهزة الأمنية، لتتم بعدها إحالته إلى النيابة العامة بالكويت بعد أن وُجهت إليه تهمة القتل العمد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماام ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. الحمد لله على شفائه . ســرى ســرى ســرى ســرى .😂.
الحكم
المتاجرون بالدين
ابو محمد 😎
مهابيل .. الكل مستعجل ويقول الحق لي ..
ابو محمد 😎
امواج عاتيه ...

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