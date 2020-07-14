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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق( الشرقية ، الرياض، المدينة المنورة ،نجران، مكة المكرمة ،القصيم ،حائل ، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عبدالله محمد سالم الضريبي
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ابو محمد 😎
من هاالحال واردى بمشيئة الله ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
وينك عن خونة هذا الزمان...
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. ايوالله تسيح من الحراره ..... .. اضحك الله سنك ياالحبيب .. آمين .. .. ايه علّم ضب الصحراء ، راع البعارين ، رويان حليب نياق ويتلهف على الأشطه ..

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