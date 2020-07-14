نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي

Time منذ 47 دقيقة
Views 1698
Comment 2
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي

طرابلس (صدى):
رحب مجلس النواب الليبي، بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر الُمحتل التركي والحفاظ على الأمن القومي المشترك.

وقال المجلس الليبي في بيان له: " في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وإنتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي، فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة ، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والإستقرار في بلادنا " .

وأضاف: " وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا."

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الجريمه فيكي يعني فيكي ..
. راعــي الـددســـن .
يازينك على خـط مصر إسكندريه والعربيه توئـف مافيهاش بنزين
ابو محمد 😎
هذولا احبابكم يامغاربه ، خوذوها حاميه من كف صاحب .. .. خلوا تطبيلكم للحمارين ونظامهم ينفعكم الآن .. عوراتكم مهانه في قطر .. تستاهلون ..
ابو عمار
يجوز الشماته بالاعداء ونسأل الله ان يدمر المجوس ومن يواليهم ويتبعهم في ضلاله
ابو محمد 😎
اللهم انصر الجيش الليبي على الخونة المرتزقه .. آمين ..

أخر الأخبار

بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون
Time منذ 14 دقيقة Views 1343
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
Time منذ 47 دقيقة Views 1698
شاب يغتصب خطيبته بسبب تعليقها على صورة رجل آخر
شاب يغتصب خطيبته بسبب تعليقها على صورة رجل آخر
Time منذ 48 دقيقة Views 449
ضبط المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد
ضبط المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد
Time منذ ساعة Views 1834
بالفيديو..الإطاحة بإثيوبية تدير وكرًا لترويج الخمور في الرياض
بالفيديو..الإطاحة بإثيوبية تدير وكرًا لترويج الخمور في الرياض
Time منذ ساعة Views 1805
" عبير بيبرس " قاتلة زوجها تغير اعترافها
" عبير بيبرس " قاتلة زوجها تغير اعترافها
Time منذ ساعتين Views 1974
فتاة مغربية مهددة بالاختطاف والقتل بسبب تغريدة عن العنصرية في قطر
فتاة مغربية مهددة بالاختطاف والقتل بسبب تغريدة عن العنصرية في قطر
Time منذ ساعتين Views 2266
الإطاحة بمسؤول موريتاني تورط في منح جزيرة لحمد بن خليفة
الإطاحة بمسؤول موريتاني تورط في منح جزيرة لحمد بن خليفة
Time منذ 3 ساعات Views 2453
صور للمرتزقة السوريين في ليبيا يصطفون للحصول على رواتبهم
صور للمرتزقة السوريين في ليبيا يصطفون للحصول على رواتبهم
Time منذ 3 ساعات Views 2823
الأمير سطام: " آيا صوفيا " شأن تركي وأردوغان يعتمد فقط على الشعارات
الأمير سطام: " آيا صوفيا " شأن تركي وأردوغان يعتمد فقط على الشعارات
Time منذ 4 ساعات Views 2370