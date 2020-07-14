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بالفيديو .. شاب من حزب أردوغان يسيء للفقراء من داخل "الجاكوزي"

Time منذ 17 ساعة
Views 2668
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بالفيديو .. شاب من حزب أردوغان يسيء للفقراء من داخل "الجاكوزي"

ماجد القزيز (صدى):
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"محمد صالح سراج"، رئيس لجان الشباب في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم.

وتسبب المقطع في حالة من الغضب والاستياء بسبب ظهور سراج وهو يجلس داخل "الجاكوزي" ويقول :"“ يا فقراء، لا تزعجني يا ابني، سمعت، أنا استمتع“.

واعتبر متداولو المقطع أن القيادي بحزب أردوغان يهين الفقراء، موجهين عدة انتقادات له.

ومن جهته، أعلن "سراج" أن المقطع قديم، وكان ضمن مجموعة دردشة مع أصدقائه، وأنه لم يقصد إهانة الفقراء، وقدم اعتذاره عما بدر منه، كما أعلن استقالته من منصبه في الحزب.

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أحدث التعليقات

يوسف بن تاشفين
و الثنيان مايحل ولاهدف في اسيا 88
ابو عمار
بما ان اهلها راضين فلا تتدخلو في حياتهم واتركوها تعلن عن ما تريد
احمد
الصحيح انه لايضحي نهائيا
زائر
أبو صالح : الخطأ : سوأل ........ الصواب : سؤال : انك ........................ : إنك : الا ....................... : إلا : الى .......................... : إلى : صياغه ................... : صياغة : ضعيفه ................... : ضعيفة : اخطاء ..................... : أخطاء : بالجمله .................... : بالجملة لا تفتش يا أبا صالح
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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