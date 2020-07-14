بالفيديو .. شاب من حزب أردوغان يسيء للفقراء من داخل "الجاكوزي"

ماجد القزيز (صدى):
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"محمد صالح سراج"، رئيس لجان الشباب في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم.
وتسبب المقطع في حالة من الغضب والاستياء بسبب ظهور سراج وهو يجلس داخل "الجاكوزي" ويقول :"“ يا فقراء، لا تزعجني يا ابني، سمعت، أنا استمتع“.
واعتبر متداولو المقطع أن القيادي بحزب أردوغان يهين الفقراء، موجهين عدة انتقادات له.
ومن جهته، أعلن "سراج" أن المقطع قديم، وكان ضمن مجموعة دردشة مع أصدقائه، وأنه لم يقصد إهانة الفقراء، وقدم اعتذاره عما بدر منه، كما أعلن استقالته من منصبه في الحزب.