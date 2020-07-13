صور للمرتزقة السوريين في ليبيا يصطفون للحصول على رواتبهم

طرابلس (صدى):
وثقت مجموعة من الصور، اصطفاف المرتزقة السوريين الذين استعان بهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتنفيذ مخططه في ليبيا، للحصول على رواتبهم.
وظهر المرتزقة مجتمعين في معسكر اليرموك، لتسيد مراتبتهم، حيث يبلغ مرتب المرتزق منهم 2000 دولار في الشهر الواحد.
وكشفت مصادر أنه تم تسديد المرتبات عن فترة 6 اشهر متأخرة، ليحصل كل مرتزق على 12 الف دولار.
وأضافت المصادر أن غالبية هذه المجموعة التي تحصلت على مرتباتها تابعة لما يسمى الفيلق الرابع أو ما كان يعرف سابقًا بـ " فيلق حمص " المحسوب على تنظيم إخوان سوريا وقد انضم لمليشيا الجيش السوري الحر الموالي لتركيا في مارس 2018 .
يذكر أن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أوضح أن أردوغان شرع في نقل الإرهابيين من غير حملة الجنسية السورية إلى ليبيا، وذلك إلى جانب المرتزقة السوريين الذين لا يزال يرسلهم إلى هناك أيضا، رغم التحذيرات والإدانات الدولية.
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