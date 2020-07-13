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التشهير بصاحب شركة «بوابة هلا» بعد عرض منتجات غذائية فاسدة

Time منذ ساعة
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التشهير بصاحب شركة «بوابة هلا» بعد عرض منتجات غذائية فاسدة

الدمام (صدى):
شهَّرت وزارة التجارة بالمواطن عبدالله بن صالح بن حمد بامرحول ، صاحب مؤسسة بوابة هلا التجارية.

وتختص الشركة بتجارة المواد الغذائية بمدينة الدمام؛فيما جاء التشهير عقب صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.

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. راعــي الـددســـن .
الحمد لله الله يزيدهــم من دمــار على ماهـــم فـــيه . ويجــعل مثـواهـم النار والشــرار ولا تنطفي لهم نار .
**""'سهم'""**😊
باين ان السيارة مافيها سائق
الموج الأزرق
السواقة أخلاق وذوق، افسحوا لنا الآن تأمين الطريق الخالي من المتهورين؛ كي ينسجم مع تأمين المركبات.🌬🛣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياأخوان عندي ملاحظة الكثير غافل عنها البرادات الي باالشوارع وعند البيوت لازم يشيلون الأكواب الي عليها ياأخي حط اكواب بلستيك جديدة ترمى مباشرة من أول أستعمال اليوم الظهر فوق العشرين عامل يشربون من براده وكاس معدني واحد وتبون كورونا تروح
. راعــي الـددســـن .
لــيه يخيتي جنوبيه . تراها مهمه وعوار الإذن مايخليك تنامين بالليــل . تقـــوليــن مدافــع وصوايــخ تِــزعجــنا بالحــيل .😊😊.

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