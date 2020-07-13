نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

استشاري أمراض معدية يحسم أمر انتقال «كورونا» عبر المسابح (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 2024
استشاري أمراض معدية يحسم أمر انتقال «كورونا» عبر المسابح (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، إن فيروس كورونا لا ينتقل عبر المياه، مؤكدًا أن مادة الكلور في المسابح تكفي للقضاء على جميع الفيروسات.

وقال في تصريحات تلفزيونية : ليس هناك خطورة بالنسبة لاستخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة مادة الكلور التي تطهّر المسابح من أي فيروسات أو بكتيريا وهي كافية للقضاء على فيروس كورونا.

وأضاف: "لم يكن هناك أي نشرة علمية بأن فيروس كورونا ينتقل عبر المياه سواء مياه الشرب أو مياه المسابح وإنما ينتقل عبر الرذاذ أو الاتصال والتواصل من شخص مصاب إلى شخص سليم.

واختتم: تطهير أسطح وجدران المنتجعات والشاليهات بعد خروج المستأجرين منها بالديتول والكلورركس المخفّف، كافٍ جدًا وليس فيه خطورة أبدًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحمد لله الله يزيدهــم من دمــار على ماهـــم فـــيه . ويجــعل مثـواهـم النار والشــرار ولا تنطفي لهم نار .
**""'سهم'""**😊
باين ان السيارة مافيها سائق
الموج الأزرق
السواقة أخلاق وذوق، افسحوا لنا الآن تأمين الطريق الخالي من المتهورين؛ كي ينسجم مع تأمين المركبات.🌬🛣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياأخوان عندي ملاحظة الكثير غافل عنها البرادات الي باالشوارع وعند البيوت لازم يشيلون الأكواب الي عليها ياأخي حط اكواب بلستيك جديدة ترمى مباشرة من أول أستعمال اليوم الظهر فوق العشرين عامل يشربون من براده وكاس معدني واحد وتبون كورونا تروح
. راعــي الـددســـن .
لــيه يخيتي جنوبيه . تراها مهمه وعوار الإذن مايخليك تنامين بالليــل . تقـــوليــن مدافــع وصوايــخ تِــزعجــنا بالحــيل .😊😊.

أخر الأخبار

حريق جديد بحي يقطنه قادة الحرس الثوري الإيراني
حريق جديد بحي يقطنه قادة الحرس الثوري الإيراني
Time منذ 35 دقيقة Views 1341
العثور على جثة نايا ريفيرا بعد أسبوع من البحث
العثور على جثة نايا ريفيرا بعد أسبوع من البحث
Time منذ 42 دقيقة Views 549
ريال مدريد يقترب من استعادة لقب الدوري
ريال مدريد يقترب من استعادة لقب الدوري
Time منذ 45 دقيقة Views 1473
ملخص المباراة الودية بين الهلال والتعاون
ملخص المباراة الودية بين الهلال والتعاون
Time منذ ساعة Views 953
فلاح القحطاني : صدمت من كلمة عدنان جستنيه ان هناك من يلعب في دماغ اللاعب
فلاح القحطاني : صدمت من كلمة عدنان جستنيه ان هناك من يلعب في دماغ اللاعب
Time منذ ساعة Views 373
أحمد الأمير : إذا دخل اللاعب فترة الـ 6 شهور و أراد النادي تفعيل الخيار التلقائي بالتجديد
أحمد الأمير : إذا دخل اللاعب فترة الـ 6 شهور و أراد النادي تفعيل الخيار التلقائي بالتجديد
Time منذ ساعة Views 307
التشهير بصاحب شركة «بوابة هلا» بعد عرض منتجات غذائية فاسدة
التشهير بصاحب شركة «بوابة هلا» بعد عرض منتجات غذائية فاسدة
Time منذ ساعة Views 1627
السر وراء انخفاض الوفيات بـ«كورونا» في المملكة (فيديو)
السر وراء انخفاض الوفيات بـ«كورونا» في المملكة (فيديو)
Time منذ ساعة Views 2441
الأهلي يكشف حقيقة عدم حصول «دجانيني» على مستحقاته المالية
الأهلي يكشف حقيقة عدم حصول «دجانيني» على مستحقاته المالية
Time منذ ساعة Views 2070
استشاري أمراض معدية يحسم أمر انتقال «كورونا» عبر المسابح (فيديو)
استشاري أمراض معدية يحسم أمر انتقال «كورونا» عبر المسابح (فيديو)
Time منذ ساعة Views 2024