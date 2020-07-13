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خال جواهر ووائل : والدتهم مطلقة منذ ست سنوات(فيديو)

Time منذ ساعتين
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خال جواهر ووائل : والدتهم مطلقة منذ ست سنوات(فيديو)

الرياض (صدى):
أكد خال الطفلين جواهر ووائل، بع ظهورهم في مقطع فيديو أثناء إنقاذهم لهم بعد إغلاق مركبة متعطلة قرب منزلهم في عرعر، أن والدتهم مطلقة منذ ست سنوات

وقال خال الطفلين لبرنامج " الراصد " : لم نقصر معهم وأسفي على من صور المقطع ونشره ليته أسقاهم الماء وبلغ بدلاً من النشر.. ويصحح "هذه القصة الحقيقية".

وأضاف : الأطفال خرجوا من المنزل بعد إنشغال والدتهم عنهم مع أخيهم الصغير ،وذهبوا للعب داخل مركبة خردة قريبة من منزلهم ،وبعد وقت قليل قامت الأسرة بالبحث عنهم حتى تم العثور عليهم بصحة مستقرة ،ولكن تفاجأنا بسرعة تداول المقطع المصور في وسائل التواصل الاجتماعي دون علمنا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحمد لله الله يزيدهــم من دمــار على ماهـــم فـــيه . ويجــعل مثـواهـم النار والشــرار ولا تنطفي لهم نار .
**""'سهم'""**😊
باين ان السيارة مافيها سائق
الموج الأزرق
السواقة أخلاق وذوق، افسحوا لنا الآن تأمين الطريق الخالي من المتهورين؛ كي ينسجم مع تأمين المركبات.🌬🛣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياأخوان عندي ملاحظة الكثير غافل عنها البرادات الي باالشوارع وعند البيوت لازم يشيلون الأكواب الي عليها ياأخي حط اكواب بلستيك جديدة ترمى مباشرة من أول أستعمال اليوم الظهر فوق العشرين عامل يشربون من براده وكاس معدني واحد وتبون كورونا تروح
. راعــي الـددســـن .
لــيه يخيتي جنوبيه . تراها مهمه وعوار الإذن مايخليك تنامين بالليــل . تقـــوليــن مدافــع وصوايــخ تِــزعجــنا بالحــيل .😊😊.

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