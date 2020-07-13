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السر وراء انخفاض الوفيات بـ«كورونا» في المملكة (فيديو)

Time منذ ساعة
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السر وراء انخفاض الوفيات بـ«كورونا» في المملكة (فيديو)

الرياض (صدى):
كشف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد شيخ، عن سر انخفاض الوفيات بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن انخفاض معدلات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يرجع إلى الالتزام الكبير بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

وأكد على أن انخفاض معدل الوفيات يمثل دليلا على الوعي الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن تقديم رعاية صحية متقدمة للمصابين، وبالأخص الحالات الحرجة، أسهم في خفض الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وأكد على أن المملكة تجاوزت فترة حضانة الفيروس بعد رفع الحظر بشكل كامل ، وذلك بفضل الالتزام الاجتماعي بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي سواء في الشوارع أو أماكن العمل والتجمعات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحمد لله الله يزيدهــم من دمــار على ماهـــم فـــيه . ويجــعل مثـواهـم النار والشــرار ولا تنطفي لهم نار .
**""'سهم'""**😊
باين ان السيارة مافيها سائق
الموج الأزرق
السواقة أخلاق وذوق، افسحوا لنا الآن تأمين الطريق الخالي من المتهورين؛ كي ينسجم مع تأمين المركبات.🌬🛣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياأخوان عندي ملاحظة الكثير غافل عنها البرادات الي باالشوارع وعند البيوت لازم يشيلون الأكواب الي عليها ياأخي حط اكواب بلستيك جديدة ترمى مباشرة من أول أستعمال اليوم الظهر فوق العشرين عامل يشربون من براده وكاس معدني واحد وتبون كورونا تروح
. راعــي الـددســـن .
لــيه يخيتي جنوبيه . تراها مهمه وعوار الإذن مايخليك تنامين بالليــل . تقـــوليــن مدافــع وصوايــخ تِــزعجــنا بالحــيل .😊😊.

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