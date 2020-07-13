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تدشين مركزي شرطة جديدين في جدة

Time منذ 3 ساعات
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تدشين مركزي شرطة جديدين في جدة

مكة المكرمة (صدى):
أطلقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، مركزي شرطة الساحل والحمدانية بمحافظة جدة، واللذان يخدمان 40 حياً من أحياء المحافظة.

وتضمّنت الأحياء التي يخدمها مركز شرطة الساحل أحياء: "الفضيلة، الكرامة، الرحمة، البركة، القرينية، الضاحية، المليساء، السروري، والقوزين، الوادي، الساحل، الرابية، المرسى، المستقبل".

ويذكر أن مركز شرطة الحمدانية أحياء يخدم: "الكوثر، الحجاز، الرحمانية، الرياض، طيبة، الصفوة، الحمدانية، جامعة جدة، السلطان، الأصالة وقباء، والصفحة الصناعية، الريان، الصالحية، الماجد، الفلاح، الفروسية".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحمد لله الله يزيدهــم من دمــار على ماهـــم فـــيه . ويجــعل مثـواهـم النار والشــرار ولا تنطفي لهم نار .
**""'سهم'""**😊
باين ان السيارة مافيها سائق
الموج الأزرق
السواقة أخلاق وذوق، افسحوا لنا الآن تأمين الطريق الخالي من المتهورين؛ كي ينسجم مع تأمين المركبات.🌬🛣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياأخوان عندي ملاحظة الكثير غافل عنها البرادات الي باالشوارع وعند البيوت لازم يشيلون الأكواب الي عليها ياأخي حط اكواب بلستيك جديدة ترمى مباشرة من أول أستعمال اليوم الظهر فوق العشرين عامل يشربون من براده وكاس معدني واحد وتبون كورونا تروح
. راعــي الـددســـن .
لــيه يخيتي جنوبيه . تراها مهمه وعوار الإذن مايخليك تنامين بالليــل . تقـــوليــن مدافــع وصوايــخ تِــزعجــنا بالحــيل .😊😊.

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