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وزير التعليم يُكلف عواطف الحارثي بالإشراف على وكالة التعليم العام الأهلي

Time منذ 10 دقائق
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وزير التعليم يُكلف عواطف الحارثي بالإشراف على وكالة التعليم العام الأهلي

الرياض (صدى):
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الأستاذة عواطف بنت فهد العرابي الحارثي بالإشراف على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي.

ويأتي التكليف تقديراً لجهودها وكفاءتها، واستمراراً لتوجهات الوزارة في تمكين المرأة للعمل في المواقع القيادية المناسبة، فيما أوضحت الوزارة السيرة الذاتية لها.

المؤهلات العلمية:

ماجستير علم الاجتماع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ( الدور القيادي للمرأة السعودية)، حاصلة على دورات تدريبية متخصصة وشهادات شكر.

كما تقلدت عدد من المناصب الإدارية في وزارة التعليم: مديرعام السياسات والدعم، مدير عام دعم المستثمرين، مدير عام علاقات المستثمرين، مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي.

وتقلدت عدة مناصب في تعليم الرياض، ومنها: مدير إدارة التقويم الشامل، مدير مكتب الإشراف التربوي وسط الرياض، معلم لغة عربية للمرحلة الثانوية، مديرة مدرسة للمرحلة المتوسطة، مشرفة إدارية مركزية بالاشراف التربوي.

لديها خبرة علمية وعملية في مجالات: القيادة، الإشراف التربوي والتدريب، التعليم.

وأشرفت على: المشاريع الاستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص، مشروع التحول من المباني المستأجرة للمباني التعليمية لقطاع التعليم الأهلي، مشروع إعداد دليل المستثمر باللغتين العربية والانجليزية، عضو مشارك فين - المشاريع الاستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص، مشروع التحول من المباني المستأجرة للمباني التعليمية لقطاع التعليم الأهلي، مشروع إعداد دليل المستثمر باللغتين العربية والانجليزية،عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

أعدت وشاركت في: : دراسة تشخيصية لواقع التعليم الأهلي والأجنبي في المملكة، دراسة تصنيف المدارس الأهلية، دراسة معالجة تكدس الطالبات في المدارس المزدحمة بالرياض، دراسة تحليل بنود الأداء الوظيفي للمشرفات الإداريات، دراسة كيفية استثمار المباني المستأجرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
سوسن
هي جات على الإحراق بالنار🔥 فيه كائنات على هيئة بشر متجردين من الإنسانية عندهم طُرق (للتعذيب) ماتخطرحتى في بال شياطين الجن. خذ عندك بس مثال واحد من طرق التعذيب (السحر)🤔

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