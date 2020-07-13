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ميسي يغضب الجماهير ويخترق بروتوكول «كورونا» للمرة الثانية

Time منذ 21 دقيقة
Views 1346
ميسي يغضب الجماهير ويخترق بروتوكول «كورونا» للمرة الثانية

وكالات (صدى):
كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بروتوكول الدوري الإسباني الخاص بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية منذ استئناف الدوري.

ومنح كيكي سيتين، مدرب برشلونة، لاعبيه إجازة ليومين، بعد الفوز الهزيل على بلد الوليد بنتيجة 1/0، فيما اصطحب ميسي زميله لويس سواريز لقضاء العطلة، برفقة عائلتيهما، في ميناء بلانس بين برشلونة وجيرونا.

والتقى الثنائي مع مشجعين، حيث طلبوا من النجمين التقاط الصور التذكارية لكن ميسي رفض.

وانتهك ميسي بروتوكول الدوري الإسباني لتفادي إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، بعد استئناف الليغا، عقب التعادل السلبي مع إشبيلية، عندما استبدل قميصه مع مواطنه إيفر بانيغا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
سوسن
هي جات على الإحراق بالنار🔥 فيه كائنات على هيئة بشر متجردين من الإنسانية عندهم طُرق (للتعذيب) ماتخطرحتى في بال شياطين الجن. خذ عندك بس مثال واحد من طرق التعذيب (السحر)🤔

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