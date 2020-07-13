ميسي يغضب الجماهير ويخترق بروتوكول «كورونا» للمرة الثانية

وكالات (صدى):
كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بروتوكول الدوري الإسباني الخاص بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية منذ استئناف الدوري.
ومنح كيكي سيتين، مدرب برشلونة، لاعبيه إجازة ليومين، بعد الفوز الهزيل على بلد الوليد بنتيجة 1/0، فيما اصطحب ميسي زميله لويس سواريز لقضاء العطلة، برفقة عائلتيهما، في ميناء بلانس بين برشلونة وجيرونا.
والتقى الثنائي مع مشجعين، حيث طلبوا من النجمين التقاط الصور التذكارية لكن ميسي رفض.
وانتهك ميسي بروتوكول الدوري الإسباني لتفادي إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، بعد استئناف الليغا، عقب التعادل السلبي مع إشبيلية، عندما استبدل قميصه مع مواطنه إيفر بانيغا.