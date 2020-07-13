صالح الشهري يقود الهلال للفوز في وديته أمام التعاون (صور)

طلال الغامدي (صدى):
تغلّب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على نظيره التعاون بهدف وحيد، احرزه صالح الشهري، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الاثتنين على الملعب الرئيس في مقر نادي الهلال؛ ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
وبدأ الهلال المبارة بكل من " محمد الواكد، مدالله العليان، محمد جحفلي، على آل بليهي، أمير كردي، جوستافو كويلار، محمد كنو، حمد العبدان، سالم الدوسري، عمر خربين، صالح الشهري " .
وشارك في أجزاء متفرقة من الشوط الثاني كل من " محمد الواكد، محمد البريك، جانغ هيون سو، عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، محمد كنو، منصور البيشي، حمد العبدان، ناصر الدوسري، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي غوميز " .
وتابع اللقاء رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، فيما قرر الجهاز الفني إراحة اللاعبين عن التدريبات يوم الغد على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم بعد غد الأربعاء.