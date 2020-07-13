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البرلمان الكويتي على صفيح ساخن بسبب «كورونا» وانتقادات لاذعة لـ«الغانم»

Time منذ ساعة
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البرلمان الكويتي على صفيح ساخن بسبب «كورونا» وانتقادات لاذعة لـ«الغانم»

خالد الظفيري (صدى):
انتقادات لاذعة وسجال وصراعات تحت قبة البرلمان الكويتي؛ اندلعت مؤخرًا بسبب الخوف من فيروس كورونا الجديد.

وخرج رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ليشن هجوما ضد النائب محمد براك المطير؛ إثر انتقادات الأخير حول عقد جلسة نواب كان مقررا لها يوم غد الثلاثاء، في ظل إصابة بعض النواب والعاملين في الأمانة العامة للمجلس بفيروس كورونا.

وقال "المطير" منتقدًا "الغانم: "إقامة جلسة لمجلس الأمة في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا، بدون الأخذ بالتدابير الصحية وأهمها الكشف على الأعضاء والعاملين في المجلس، يعتبر تهورا ممكن أن يؤدي إلى إصابة الجهة التنفيذية (الوزراء) بالمرض، ومن ثم يعرقل عملهم في الأزمة".

وأضاف : "الجلسة تحتاج على الأقل 200 شخص لإقامتها، وآخر فحص كان تقريبا قبل شهر".

ورد "الغانم" اليوم الإثنين عبر "تويتر" : لم أكن أعلم أن تحاملك على شخصي المتواضع يمكن أن يصل إلى حد إقحام عامل خدمات مكتب الرئيس بالموضوع، فهذه والله درجة من الانحدار غير مسبوقة وغير مطروقة من قبل".

ووجه بذات التغريدة سؤالًا للنائب المطير، حيثُ قال الغانم: ".يبقى أمر مهم ويثير فضولي وفضول الآخرين، أنت مع عقد الجلسات وحريص عليها؟ أم أنك تراها تهورا وتجاوزا للاحترازات الصحية؟".

وفي ذات السياق، أعلن الغانم تأجيل جلسة المجلس التي كان من المقرر عقدها غدا بعد ورود كتاب من وزير الصحة باسل الصباح، يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
سوسن
هي جات على الإحراق بالنار🔥 فيه كائنات على هيئة بشر متجردين من الإنسانية عندهم طُرق (للتعذيب) ماتخطرحتى في بال شياطين الجن. خذ عندك بس مثال واحد من طرق التعذيب (السحر)🤔

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