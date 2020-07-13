بالفيديو.. طلعت حافظ يكشف مميزات تقنية «البلوك تشين»

علي القحطاني (صدى):
كشف رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تستخدم "البلوك تشين" للإيداع في القطاع المصرفي، مؤكدًا أنها من أوائل البنوك المركزية في العالم التي تستخدم هذه التقنية في الحوالات البنكية.
وأكد خلال حواره عبر فضائية "الإخبارية"، أن "ساما" تحرص على استكشاف التقنيات الحديثة واستخدامها بشكل فعال في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن هذه التقنية هي إحدى أهم المبادرات الابتكارية التي أطلقتها المؤسسة ضمن مساعيها لتطوير التقنيات المالية في المملكة .
وأشار إلى أن المميزات الأمنية لتقنيات "البلوك تشين"، تتضمن " قاعدة بيانات قادرة على إدارة سلاسل متزايدة باستمرار من المعلومات والبيانات وتوفير أعلى مستويات الأمن السيبراني لحفظها ".