«الأهلي» يستعيد خدمات «هوساوي»

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن استعادة الفريق بنادي الأهلي، خدمات أحد نجوم خط الدفاع، خلال فترة الإعداد الحالية؛ وذلك استعداداً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر، إن الجهاز الطبي لفريق الأهلي، قد منح مدافعه معتز هوساوي، الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية، برفقة زملائه اللاعبين بعد إنهائه برنامجه التأهيلي.
وأضافت المصادر، أن هوساوي قد خضع لجلسات لياقية من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات، والمشاركة في المباريات الرسمية بشكل تدريجي، قبل عودة دوري المحترفين، يوم الرابع من أغسطس المقبل.
وتابعت المصادر أن لاعب خط وسط فريق الأهلي، حسين المقهوي، يخضع لعدة اختبارات في عيادة طبية بمدينة جدة، للتأكد من شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل فترة التوقف.