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العراق يُعلن موعد الالتزام بخفض إنتاج النفط 100%

Time منذ ساعة
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العراق يُعلن موعد الالتزام بخفض إنتاج النفط 100%

بغداد (صدى):
أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، عن موعد التزام العراق باتفاق خفض إنتاج النفط بنسبة 100% وفق اتفاق ”أوبك+“.

وقال وزارة النفط في بيان: "وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بحث في اتصال هاتفي مع وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول أوبك+".

وأضاف البيان: "المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق أكدا التزامهما التام باتفاق أوبك+، وفي هذا الصدد، أثنى وزير الطاقة السعودي على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90%، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية".

وأضاف: "الوزير إحسان عبدالجبّار أكد التزام العراق باتفاق أوبك+، كما أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100% ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو".

ولوزيرين أكدا أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، سيُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، ويُعجّل في تحقيق توازنها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
سوسن
هي جات على الإحراق بالنار🔥 فيه كائنات على هيئة بشر متجردين من الإنسانية عندهم طُرق (للتعذيب) ماتخطرحتى في بال شياطين الجن. خذ عندك بس مثال واحد من طرق التعذيب (السحر)🤔

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