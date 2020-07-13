وهبوا أجسادهم لصالح العلم فالتهمتها الفئران

باريس (صدى):
أعلنت السلطات الفرنسية عن فتح تحقيق بعد اتهامات بالأهمال لمركز تبرع بالأجساد تابع لجامعة باريس ديكارت.
و جاء ذلك على خلفية الحديث عن التهام الفئران لنحو 70 جثة تم التبرع بهم للمركز من أجل إجراء اختبارات علمية.
وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً أولياً، في القضية التي تعود حيثياتها إلى أواخر العام الماضي، وذلك في اتهامات "الاعتداء على سلامة الجثث".
ورحبمحامي عشرات العائلات التي تقدمت بشكوى في هذه القضية، ربهذه الخطوة التي أصبحت بين أيدي قضاة التحقيق، وقال إن "هذه أخبار جيدة للغاية"، مؤكدا أن قضاة التحقيق كان لديهم "سلطات تحقيق أوسع بكثير" من تلك المخولة لمكتب المدعي العام خلال التحقيق الأولي. وقد تم تقديم ما قرابة 80 شكوى حتى الآن.