إخماد حريق في محافظة المندق

الباحة (صدى):
أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق في منطقة الباحة، حريقًا اندلع بأعشاب وحشائش وأشجار غير مثمرة بقرية آل نعمة بدوس.
وصرّح نائب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الرائد مهندس فايز الغامدي، بأن مركز القيادة والتحكم تلقى بلاغًا في تمام الساعة (١٠:٤٠) اليوم الاثنين، يفيد بوجود حريق في أعشاب وأشجار غير مثمرة بقرية آل نعمة بدوس.
وأضاف أنه تم على الفور تحريك الفرق اللازمة بالموقع، واتضح عند الوصول أن الحادث عبارة عن حريق بمنطقة وعرة ومنتشر على مساحة تقدر أبعادها بحوالي ٤٠٠م * ٧٠٠م تقريبًا ونظرًا لوعورة التضاريس وانتشار الحريق .
وأشار إلى أنه دعم الموقف بعدد من الفرق الإطفائية من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة والاستعانة بعدد من صهاريج المياه الأهلية وكذلك مشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة.
وأكد أنه تم الحريق والسيطرة على انتشاره في زمن يقدر بحوالي ٥ ساعات وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.