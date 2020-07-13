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بالفيديو.. الصين تقترب من التفوق على القدرات الأمريكية في صناعة الطائرات المقاتلة

Time منذ 14 ساعة
Views 1756
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بالفيديو.. الصين تقترب من التفوق على القدرات الأمريكية في صناعة الطائرات المقاتلة

بكين (صدى):
كشفت الصين، عن طائرة مقاتلة من الجيل الخامس وأسمتها FC-31 والتي تعد شبيهة من طائرة F-35 الأمريكية.

وأوضحت، أن الطائرة تعمل بمحركين من صناعة روسية ولها القدرة على الطيران دون كشفها عبر الرادار.

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أحدث التعليقات

يوسف بن تاشفين
و الثنيان مايحل ولاهدف في اسيا 88
ابو عمار
بما ان اهلها راضين فلا تتدخلو في حياتهم واتركوها تعلن عن ما تريد
احمد
الصحيح انه لايضحي نهائيا
زائر
أبو صالح : الخطأ : سوأل ........ الصواب : سؤال : انك ........................ : إنك : الا ....................... : إلا : الى .......................... : إلى : صياغه ................... : صياغة : ضعيفه ................... : ضعيفة : اخطاء ..................... : أخطاء : بالجمله .................... : بالجملة لا تفتش يا أبا صالح
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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