تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
بالفيديو.. الصين تقترب من التفوق على القدرات الأمريكية في صناعة الطائرات المقاتلة
منذ 14 ساعة
1756
3
بكين (صدى):
كشفت الصين، عن طائرة مقاتلة من الجيل الخامس وأسمتها FC-31 والتي تعد شبيهة من طائرة F-35 الأمريكية.
وأوضحت، أن الطائرة تعمل بمحركين من صناعة روسية ولها القدرة على الطيران دون كشفها عبر الرادار.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
يوسف بن تاشفين
و الثنيان مايحل ولاهدف في اسيا 88
ابو عمار
بما ان اهلها راضين فلا تتدخلو في حياتهم واتركوها تعلن عن ما تريد
احمد
الصحيح انه لايضحي نهائيا
زائر
أبو صالح : الخطأ : سوأل ........ الصواب : سؤال : انك ........................ : إنك : الا ....................... : إلا : الى .......................... : إلى : صياغه ................... : صياغة : ضعيفه ................... : ضعيفة : اخطاء ..................... : أخطاء : بالجمله .................... : بالجملة لا تفتش يا أبا صالح
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
أخر الأخبار
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني
منذ 38 ثانية
1004
البندق يتسبب في وفاة عروس في ليلة زفافها
منذ دقيقتين
88
وزارة الصحة: 132 مصاباً بكورونا استفادوا من العلاج ببلازما الدم
منذ 10 دقائق
1168
شاهد.. طريقة اختيار المتطوعين لتجربة لقاح الفيروس
منذ 14 دقيقة
1238
شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 18 دقيقة
1327
«تداول» تلغي ترخيص إحدى شركات الأوراق المالية
منذ 20 دقيقة
1316
تقارير بحرينية: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم فحص «كورونا»
منذ 26 دقيقة
1433
زيت السمسم يعالج البثور والتجاعيد ومشاكل البشرة
منذ 30 دقيقة
1164
«التأمينات» تطالب المنشآت بخفض نسبة السعوديين المدعومين
منذ 41 دقيقة
1743
أرامكو تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق
منذ 41 دقيقة
1397