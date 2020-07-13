هيفاء وهبي تستعين بـ"بينوكيو" لنفي زواجها من مدير أعمالها السابق

بيروت (صدى):
فضلت الفنانة هيفاء اللبنانية الرد على كل ما أثاره مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، بشأن الزواج منها برسمة وضعتها على حسابها بموقع "إنستغرام"عبر خاصية "الستوريز" .
ووضعت الفنانة رسمة لرجل له أنف الشخصية الكرتونية"بينوكيو"، واكتفت بالتعليق عليها بكلمة "كذاب!!".
يذكر أن مدير أعمالها صرح خلال الأيام الماضية بأنه كان زوجها وليس مدير أعمالها، مؤكدًا أن لديه ما يثبت ذلك.
كما نفي "وزيري" الاتهامات التى وجهتها الفنانة له باقتحام فلتها، والاستيلاء على 63 مليون جنيه منها بموجب التوكيل التى منحته إياه.