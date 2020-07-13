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نظام البيئة يمنح مهلة للممارسين للأنشطة البيئية لتصحيح أوضاعهم

Time منذ 25 دقيقة
Views 1272
نظام البيئة يمنح مهلة للممارسين للأنشطة البيئية لتصحيح أوضاعهم

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن نظام البيئة الجديد يمهل الممارسين للأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي (3) سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام البيئة الجديد .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اعانكم الله يارجال المطافي .. آمين ..
ابو محمد 😎
اللهم آمين ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. ياحـظ التمساااح إللي اكلها .🐊.😂.
ابو محمد 😎
من هاالحال واردى .. بعون الله ..
ابو محمد 😎
شي رهيب .. قوه .. والقوة المطلقه لله سبحانه .. .. متى نصنع مثلما صنعوا .............؟؟؟

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