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نظام البيئة يمنح مهلة للممارسين للأنشطة البيئية لتصحيح أوضاعهم
منذ 25 دقيقة
1272
الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن نظام البيئة الجديد يمهل الممارسين للأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي (3) سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام البيئة الجديد .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
اعانكم الله يارجال المطافي .. آمين ..
ابو محمد 😎
اللهم آمين ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. ياحـظ التمساااح إللي اكلها .🐊.😂.
ابو محمد 😎
من هاالحال واردى .. بعون الله ..
ابو محمد 😎
شي رهيب .. قوه .. والقوة المطلقه لله سبحانه .. .. متى نصنع مثلما صنعوا .............؟؟؟
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