شاهد.. معرض فني يساعد زواره على سرقة محتوياته

طوكيو (صدى):
اقترحت قاعة للعرض الفني في طوكيو على الزوار "سرقة" الأعمال التي يريدون إلا أن جزءاً من هذه "الغنائم" عرضت سريعاً عبر موقع للمزادات العلنية.
وأعتقد المنظمون بداية أن هذا الحدث سيكون سرياً بعض الشيء إلا أن النبأ انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتقاطر نحو مئتي شخص عند الافتتاح قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة.
وأبدى "اللصوص" فعالية كبيرة إذ "نهبوا" أعمال المعرض في أقل من عشر دقائق فيما كان مقرراً أن يستمر عشرة أيام.
وبسبب التدافع الذي حصل هرع عناصر الشرطة إلى المكان قبل أن يوضح لهم المنظمون الوضع.
وقال توتا هاسيغاوا الذي يقف وراء فكرة المعرض "معرض الفن القابل للسرقة هذا" كان "اختباراً" من شأنه تحويل العلاقة بين الفنانين والجمهور.