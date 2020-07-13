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جمال عارف يوجه رسالة إلى "المولد" بعد اعتذاره لجماهير "الاتحاد"

Time منذ 53 دقيقة
Views 1732
جمال عارف يوجه رسالة إلى "المولد" بعد اعتذاره لجماهير "الاتحاد"

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف، رسالة إلى لاعب نادي الاتحاد، فهد المولد، بعدما قدم اعتذارًا إلى جماهيره وذلك بعد الأزمة الأخيرة بمغادرته معسكر الفريق في أبها.

وقال "عارف"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتذار فهد المولد وعودته إلى معسكر الاتحاد خطوة جيدة من لاعب محترف يفترض أن يكون ملما بالأنظمة واللوائح".

وأضاف: "قلتها إذا كان لك حق فكلنا ندعم لك هذا الحق عبر الطرق القانونية أما خروجك من المعسكر فلا يعد مقبولا في زمن الاحتراف".

وتابع: "نتمنى من فهد أن يجتهد ويتدرب بجدية ويركز في الملعب".

ويذكر أن المولد قد كتب عبر حسابه على "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي الكرام، الوفاء للكيان الاتحادي وجماهيره العاشقة الوفية هي أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اعانكم الله يارجال المطافي .. آمين ..
ابو محمد 😎
اللهم آمين ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. ياحـظ التمساااح إللي اكلها .🐊.😂.
ابو محمد 😎
من هاالحال واردى .. بعون الله ..
ابو محمد 😎
شي رهيب .. قوه .. والقوة المطلقه لله سبحانه .. .. متى نصنع مثلما صنعوا .............؟؟؟

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