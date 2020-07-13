السر وراء استخدام كرة بولينج في اختبار الأمان للسيارات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تتبع اليابان بعض الاختبارات الخاصة في قياس مدى قوة وكفاءة السيارات، ومنها اختبار خاص يحمل اسم “كرة البولينج” Bowling Ball.
وتقوم باستخدام مستشعر خاص ذو شكل نصف كرة يتم إلقاءه نحو غطاء المحرك والزجاج الأمامي بغرض قياس مستوى الضرر الذي قد يتلقاه أحد الأشخاص في حالة اصطدمت رأسه بتلك الأماكن في السيارة في حال الحوادث.
ويبلغ وزن هذا المستشعر الذي على شكل كرة 7.2 كجم، في حين متوسط وزن الرأس البشرية هو 4.5 كجم، وذلك بغرض أن تكون النتائج واقعية لأكثر درجة ممكنة، ويتم وضع وزن جسم الإنسان في قياسات الاختبار.
كما أشارت الشركات المصنعة للسيارات إلى أنها تعمد إلى جعل غطاء السيارة مرن بعض الشئ، حتى إذا تلقى صدمة من رأس أحد الأشخاص لا يصيبه بضرر كبير من جراء الاصطدام.