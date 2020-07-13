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خطوات تقديم "تظلم" عبر مؤسسة التقاعد

Time منذ 36 دقيقة
Views 1399
خطوات تقديم "تظلم" عبر مؤسسة التقاعد

عادل الحربي (صدى):
أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد، للمتقاعدين والمستفيدين تقديم تظلم على القرارات الصادرة بحقهم من قبل المؤسسة في مجال تطبيق الأنظمة التقاعدية من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المؤسسة والحضور بشكل شخصي.

وأوضحت أن خطوات الخدمة هي "الدخول على خدمة التظلمات، الاطلاع على التعليمات ثم النقر على (تقديم طلب تظلم)، الإجابة على الأسئلة للتحقق من مطابقة الشروط والأحكام ثم النقر على (متابعة)، إضافة المحتوى ومتابعة الطلب، إدخال رقم الهاتف المحمول للتحقق من مقدم الخدمة بواسطة رسالة نصية ثم النقر على (تقديم الطلب) " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اعانكم الله يارجال المطافي .. آمين ..
ابو محمد 😎
اللهم آمين ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. ياحـظ التمساااح إللي اكلها .🐊.😂.
ابو محمد 😎
من هاالحال واردى .. بعون الله ..
ابو محمد 😎
شي رهيب .. قوه .. والقوة المطلقه لله سبحانه .. .. متى نصنع مثلما صنعوا .............؟؟؟

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