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مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديد

Time منذ ساعة
Views 1888
مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديد

الرياض (صدى):
كفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،اليوم الأثنين، موافقة مجلس الوزراء على نظام البيئة الجديد.

وأوضحت إنه تم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اعانكم الله يارجال المطافي .. آمين ..
ابو محمد 😎
اللهم آمين ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. ياحـظ التمساااح إللي اكلها .🐊.😂.
ابو محمد 😎
من هاالحال واردى .. بعون الله ..
ابو محمد 😎
شي رهيب .. قوه .. والقوة المطلقه لله سبحانه .. .. متى نصنع مثلما صنعوا .............؟؟؟

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