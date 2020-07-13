رضوى الشربيني تفتح النار على الداعين لبقاء المرأة في بيتها تجنبًا للتحرش

القاهرة (صدى):
فتحت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، النار على من يدعو النساء إلى البقاء في المنازل وعدم النزول إلى الشوارع؛ تجنبًا لحوادث التحرش والاغتصاب.
وقالت في تغريدة لها عبر" تويتر": "إلى السيد الأستاذ المحترم اللي بيقول إن المرأة خُلقت للبيت وتربية الأولاد ورعاية جوزها فقط، ممكن تقولنا بس في حالة إنه الزوج تعسر لأي سبب لا قدر الله ومقدرش يشتغل، تنزل هي تشتغل بداله وتبقى زوجه جدعة وفي الحالة دي هيبقى الشغل حلال؟ ولا تطلب الطلاق وتبقى زوجة ندلة عادي ".
يأتي ذلك على خلفية قضية الطالب أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش بأكثر من 100 فتاة، ليصبح موضوع التحرش هو الأكثر تداولًا في مصر على مدار الأيام الماضية.