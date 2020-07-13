أحمد زاهر يعلق على تسريب مكالمة له: قررت تغيير طريقتي

القاهرة (صدى):
أعرب الفنان المصري أحمد زاهر، استياءه من نشر مكالمة مسجلة بينه وبين إحدى الفتيات من جمهوره، عبرت فيها عن مدى كرهها الشديد لشخصية ”فتحي“ التي لعبها في مسلسل ”البرنس“.
وقال زاهر: ”بعض الناس تواصلوا معي هاتفيا للحديث عن شخصيتي في البرنس، ولكني فوجئت بأنهم سجلوا المكالمة ونشروها على الإنترنت“، وفقا لـ أرم.
وأضاف: ”هذا أمر صعب للغاية، وبعد هذا الموقف قررت تغيير طريقتي، وأصبحت لا أرد على مكالمات المعجبين، لأنني لا أضمن هل يقوم من يحدثني بتسجيل المكالمة أم لا، أنا إنسان وأملك طاقة لها حدود“.