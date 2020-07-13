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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 43 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد الى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على الأجزاء من شرق وشمال ووسط المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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أحدث التعليقات

رياضي
سبحان الله دام انتم نفسك بالاعب ليش تبيعونه ياخي سبحان الله اللقمه بيد الاخر حلوه هدا نضام الحسد وليش كلها ضد الاتحاد قبلكم الاهلي نسقو سعيد المولد وما زان بعيزنهم الا يزم زقع مع الاتحاد خخخخخخ استغفر الله العظيم بس
. راعــي الـددســـن .
صـوره جمـيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .😍.
الملل
طيب تبغون صور لي وانا في منفوحه
ابو محمد 😎
اسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
الملل
فرق بين المتعوده ان كل شخص،يلمس مؤخرتها وهي راضيه بحجة زميل عمل او احنا اصحاب اخوات او التي تموت الف موته ولا اي شخص يلمس قطعة من القماش

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